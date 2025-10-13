Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Paola Casali vince la 100 chilometri del Sahara

13 Ott 2025 - 17:24

 Cento chilometri nel deserto, cinque tappe in quattro giorni e un finale da incorniciare per Paola Giuliani che ha vinto la 100 km del Sahara 2025, l' ultramaratona organizzata dalla Zitoway Adventure. Nella classifica maschile si è imposto Cristian Casali, avvocato bresciano, protagonista di una prova costante e impeccabile dall'inizio alla fine. L'edizione di quest'anno ha visto al via decine di atleti provenienti da diversi Paesi, pronti a sfidare sabbia, vento e temperature oltre i 35 gradi. Tra loro anche una leggenda dell'ultrarunning, Marco Olmo, che ha festeggiato nel deserto i suoi 77 anni, conquistando comunque un posto nella top ten. La prima tappa, 20 chilometri, ha subito messo in chiaro i valori in campo: Casali davanti a tutti in 1h 44' 03", mentre tra le donne la più veloce è stata Daniela Andreini, seguita a pochi secondi da Giuliani. Dalla seconda giornata Giuliani - che lavora nel settore della macelleria nel pescarese - ha preso il controllo della gara: sui 30 chilometri della tappa più dura ha fermato il cronometro a 2 h 50' 51", precedendo tutti, uomini compresi. Il terzo giorno la coppia Casali-Giuliani ha consolidato il primato nella lunga frazione di 24 chilometri, seguita in serata dalla spettacolare tappa notturna: dieci chilometri illuminati solo da luna e torce frontali, nel silenzio irreale del Sahara. Nella quarta tappa, quella notturna, si è messo in luce Lorenzo Macrì, che con un tempo di 41' 08" ha rimontato posizioni fino a giocarsi il podio nell'ultima giornata. La quinta e decisiva tappa ha poi consacrato i vincitori assoluti: Casali e Giuliani si sono presi il titolo di re e regina del Sahara, chiudendo davanti rispettivamente a Luca Pellegrini e Daniela Andreini, con Macrì e Vera Zitzmann sul terzo gradino del podio. Due anni fa, un altro runner abruzzese, Fabrizio Dell'Isola, aveva conquistato il quarto posto sulla stessa prova.

Ultimi video

01:27
Non solo sport per Nadia

Nadia Battocletti si racconta

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

10:02
DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

01:57
DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

01:48
DICH WIERER DA TRENTO DICH

Wierer: "Estate molto impegnativa, emozione unica i Giochi a casa mia"

01:45
DICH BRIGNONE DA TRENTO DICH

Brignone: "Le mie condizioni stanno migliorando",

02:09
DICH PELLEGRINO DA TRENTO DICH

Chicco Pellegrino: "Voglio andare forte subito per poi ritoccare la condizione per l'Olimpiade"

01:27
Non solo sport per Nadia

Nadia Battocletti si racconta

I più visti di Altri Sport

DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

Wiggins rema verso Tokyo

Wiggins rema verso Tokyo

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:36
Sei atleti sardi al mondiale di kung fu tradizionale in Cina
18:34
Questura Trieste, per Barcolana57 impegnati quasi 500 uomini
18:25
Tennis: Sinner sbarca a Riad per Six Kings Slam, felice di essere di nuovo qui
17:24
Paola Casali vince la 100 chilometri del Sahara
17:15
In campo per la salute, nasce la Nazionale Italiana Sanitari