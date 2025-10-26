Tennis, Sinner presenta Laila a Vienna: "C'é anche la mia fidanzata..."

"Ringrazio il mio team, per il sostegno anche nei momenti difficili. So che non é facile. Qui c'é anche la mia famiglia, la mia fidanzata...". Jannik Sinner 'presenta' di fatto agli spettatori di Vienna e a tutti i suoi tifosi Laila Hasanovic. Dopo diversi gossip su relazioni amorose, la relazione con la modella danese era emersa nelle ultime settimane ma sempre coperte dalla voglia di privacy della coppia. Nei primi turni del torneo austriaco, Hasanovic si era accomodata nel box della famiglia Sinner, accanto alla madre e al padre del tennista, che pero' aveva glissato le domande sulla sua presenza. Oggi invece Sinner si e' 'dichiarato', rivolgendosi alla tribuna dove Laila era con i familiari. "Grazie al mio team, al sostegno che mi mostrate. Riuscite a comprendermi anche se a volte non è semplice. Qui c'è la mia famiglia e la mia fidanzata. Grazie anche a tutti quelli che hanno fatto il tifo da casa" ha detto Sinner durante la cerimonia di premiazione.