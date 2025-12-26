Basket Nba: San Antonio batte ancora Oklahoma, vittorie per Knicks e Warriors

Cinque le partite disputate nel 'Christmas Day' dell'Nba. I San Antonio Spurs hanno superato nuovamente gli Oklahoma City Thunder, finora i migliori della regular season, imponendosi 117-102 e confermando così il successo contro Gilgeous-Alexander e compagni di solo due giorni fa. Top scorer negli Spurs De'Aaron Fox con 29 punti, mentre per Wenbanyama, partito dalla panchina, 19 punti e 11 rimbalzi. Vittoria anche per i New York Knicks, che hanno superato 126-124 i Cleveland Cavaliers rimontando 17 punti di svantaggio nel quarto periodo, mentre i Golden State Warriors hanno avuto la meglio sui Dallas Mavericks per 126-116 anche grazie a 23 punti di Steph Curry, che ha raggiunto quota 26mila punti in carriera. Vincono anche gli Houston Rockets 119-96 sui Los Angeles Lakers, mentre solo ai supplementari i Denver Nuggets sono riusciti a superare (142-138) i Minnesota Timberwolves.