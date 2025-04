Tennis: Sinner lancia sua Fondazione per aiutare bambini e giovani atleti

Jannik Sinner annuncia, attraverso una nota, il lancio della Fondazione Jannik Sinner, organizzazione no-profit dedicata a supportare i bambini attraverso l'istruzione e lo sport, sia in Italia che nel mondo. "Per me è un onore sostenere bambini e giovani atleti. Lo sport mi ha insegnato lezioni inestimabili: disciplina, resilienza e il coraggio di rimanere fedele a me stesso. Lezioni che credo valga la pena condividere. Attraverso il nostro lavoro, vogliamo mostrare ai bambini cosa è possibile, non solo nello sport, ma anche nella vita", ha dichiarato il numero uno del tennis mondiale. La Fondazione Jannik Sinner sosterrà programmi sportivi, progetti scolastici e iniziative comunitarie per rendere lo sport e l'istruzione più accessibili alle prossime generazioni. La fondazione si avvale di un consiglio di amministrazione con una vasta esperienza diversificata. Il consiglio di amministrazione include Alex Vittur, presidente della Fondazione - Ceo di Avima e manager di Jannik Sinner, Stefano Domenicali, membro del donsiglio di Amministrazione - Presidente e CEO di Formula 1; Luca Maestri, membro del Consiglio di Amministrazione - Ex CFO di Apple.