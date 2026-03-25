Tennis, Sinner: "Contento della lotta, ma devo alzare il livello"

"Il servizio oggi mi ha aiutato tanto, soprattutto nei momenti importanti del tiebreak. Devo migliorare da fondo campo, bisogna trovare un buon ritmo in allenamento. Oggi c'erano condizioni diverse rispetto a ieri sera ma sono contento di come ho lottato. E' stata una partita punto a punto, Alex è stato un grande avversario: ho dovuto trovare un modo per uscirne, ma bisogna alzare il livello se vogliamo andare avanti". Così Jannik Sinner nell'intervista postpartita, dopo il match vinto contro Alex Michelsen nel Masters 1000 di Miami.