Tennis, Sinner: "Contento della lotta, ma devo alzare il livello"

25 Mar 2026 - 09:07

"Il servizio oggi mi ha aiutato tanto, soprattutto nei momenti importanti del tiebreak. Devo migliorare da fondo campo, bisogna trovare un buon ritmo in allenamento. Oggi c'erano condizioni diverse rispetto a ieri sera ma sono contento di come ho lottato. E' stata una partita punto a punto, Alex è stato un grande avversario: ho dovuto trovare un modo per uscirne, ma bisogna alzare il livello se vogliamo andare avanti". Così Jannik Sinner nell'intervista postpartita, dopo il match vinto contro Alex Michelsen nel Masters 1000 di Miami. 

Ultimi video

01:46
Migliori goal marzo 2026

Hockey Pista, le reti più belle degli ultimi turni di Serie A1

01:56
MCH SINNER BATTE MICHELSEN A MIAMI MCH

Sinner-Michelsen, che battaglia a Miami: gli highlights del match

01:15
SRV BOXE LORENZO BERLUSCONI VS KASEMI - KOMBAT FIGHTER SANREMO 2026 22/03

Lorenzo Berlusconi vince ancora a Sanremo: terzo successo di fila nella boxe federale

01:32
5 medaglie mondiali

5 medaglie mondiali

01:58
Volley, i playoff

Volley, i playoff

01:18
Alcaraz fuori a sorpresa

Alcaraz fuori a sorpresa

02:33
DICH FURLANI DALLA POLONIA 22/3 DICH

Furlani: "Argento difficile dopo una nottataccia così, in un lago di vomito"

01:22
DICH IAPICHINO TORUN 22/3 DICH

Iapichino: "Ho fatto una delle mie Larissate...poi ho rimediato""

03:06
DICH DOSSO TORUN 21/3 DICH

Dosso: "Ho saputo aspettare, dopo un bronzo e un argento questo oro lo dedico al mio coach"

01:16
DICH BATTOCLETTI TORUN 21/3 DICH

Battocletti: "Ho finito da poco il Ramadan, fino a una settimana fa ero in dubbio"

00:15
DICH PIROVANO KVITFJELL 21/3 DICH

Laura Pirovano: "Mi piace pensare di essere sempre stata la stessa"

00:27
MCH CADUTA MILANO SANREMO DONNE MCH

Milano-Sanremo donne: Debora Silvestri vola giù dal parapetto

01:34
Ancora oro nel triplo

Ancora oro nel triplo

01:08
Berrettini non perdona

Berrettini non perdona

02:47
DICH DIAZ ORO 20/3 DICH

Andy Diaz oro: "Ci credevo e mi emozionerò a sentire l'Inno"

01:46
Migliori goal marzo 2026

Hockey Pista, le reti più belle degli ultimi turni di Serie A1

I più visti di Altri Sport

MCH CADUTA MILANO SANREMO DONNE MCH

Milano-Sanremo donne: Debora Silvestri vola giù dal parapetto

Alcaraz fuori a sorpresa

Alcaraz fuori a sorpresa

Berrettini non perdona

Berrettini non perdona

DICH FURLANI DALLA POLONIA 22/3 DICH

Furlani: "Argento difficile dopo una nottataccia così, in un lago di vomito"

Pirovano, prima vittoria

Pirovano, prima vittoria

Addio a Chuck Norris, l'uomo che faceva impazzire i social con i suoi meme

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
09:37
F1, Vasseur: "Siamo competitivi, anche a Suzuka i dettagli posso decidere il risultato"
09:07
Tennis, Sinner: "Contento della lotta, ma devo alzare il livello"
00:07
Tennis: giornata no per gli Usa a Miami, escono Korda e Fritz
23:24
Volley maschile, quarti Champions: Perugia rischia, poi vince 3-2 contro il Las Palmas
21:27
Basket, Eurolega: Harakiri Milano, l'EA7 cade contro il Monaco