Nba: Denver batte Phoenix, vincono Cleveland e New York

25 Mar 2026 - 10:12

L'ennesima tripla doppia di Nikola Jokic, autore anche del canestro del sorpasso a 11.5 secondi dalla fine, guida Denver al successo su Phoenix. A Cleveland servono 42 punti di Donovan Mitchell per infliggere a Orlando la sesta sconfitta consecutiva, mentre New York si affida a Jalen Brunson (15 dei suoi 32 punti nel quarto periodo) e batte New Orleans. Tutto facile per Charlotte in casa con Sacramento: di seguito tutti i risultati della notte Nba: Charlotte Hornets-Sacramento Kings 134-90; New York Knicks-New Orleans Pelicans 121-116; Cleveland Cavaliers-Orlando Magic 136-131; Phoenix Suns-Denver Nuggets 123-125.

Ultimi video

02:47
DICH DIAZ ORO 20/3 DICH

Andy Diaz oro: "Ci credevo e mi emozionerò a sentire l'Inno"

00:44
DICH SINNER DA MIAMI DICH

Sinner: "Serve essere molto concentrati"

01:56
MCH SINNER BATTE MICHELSEN A MIAMI MCH

Sinner-Michelsen, che battaglia a Miami: gli highlights del match

01:15
SRV BOXE LORENZO BERLUSCONI VS KASEMI - KOMBAT FIGHTER SANREMO 2026 22/03

Lorenzo Berlusconi vince ancora a Sanremo: terzo successo di fila nella boxe federale

01:32
5 medaglie mondiali

5 medaglie mondiali

01:58
Volley, i playoff

Volley, i playoff

01:18
Alcaraz fuori a sorpresa

Alcaraz fuori a sorpresa

02:33
DICH FURLANI DALLA POLONIA 22/3 DICH

Furlani: "Argento difficile dopo una nottataccia così, in un lago di vomito"

01:22
DICH IAPICHINO TORUN 22/3 DICH

Iapichino: "Ho fatto una delle mie Larissate...poi ho rimediato""

03:06
DICH DOSSO TORUN 21/3 DICH

Dosso: "Ho saputo aspettare, dopo un bronzo e un argento questo oro lo dedico al mio coach"

01:16
DICH BATTOCLETTI TORUN 21/3 DICH

Battocletti: "Ho finito da poco il Ramadan, fino a una settimana fa ero in dubbio"

00:15
DICH PIROVANO KVITFJELL 21/3 DICH

Laura Pirovano: "Mi piace pensare di essere sempre stata la stessa"

00:27
MCH CADUTA MILANO SANREMO DONNE MCH

Milano-Sanremo donne: Debora Silvestri vola giù dal parapetto

01:34
Ancora oro nel triplo

Ancora oro nel triplo

01:08
Berrettini non perdona

Berrettini non perdona

02:47
DICH DIAZ ORO 20/3 DICH

Andy Diaz oro: "Ci credevo e mi emozionerò a sentire l'Inno"

I più visti di Altri Sport

MCH SINNER BATTE MICHELSEN A MIAMI MCH

Sinner-Michelsen, che battaglia a Miami: gli highlights del match

MCH CADUTA MILANO SANREMO DONNE MCH

Milano-Sanremo donne: Debora Silvestri vola giù dal parapetto

Alcaraz fuori a sorpresa

Alcaraz fuori a sorpresa

Berrettini non perdona

Berrettini non perdona

DICH FURLANI DALLA POLONIA 22/3 DICH

Furlani: "Argento difficile dopo una nottataccia così, in un lago di vomito"

Pirovano, prima vittoria

Pirovano, prima vittoria

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:06
Sci, Shiffrin vince Coppa del mondo: é la sua sesta
12:05
Atletica, ministro sport Russia: "Finito il bando doping mondiale"
11:55
F1, Hamilton: "A Natale ho deciso di allenare anche la mente"
11:42
F1: vicina la nascita del figlio, Alonso arriverà in ritardo a Suzuka
11:33
Sci alpino, Cdm: nello slalom Lillehammer in testa Meillard, Sala 14°