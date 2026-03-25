Nba: Denver batte Phoenix, vincono Cleveland e New York
L'ennesima tripla doppia di Nikola Jokic, autore anche del canestro del sorpasso a 11.5 secondi dalla fine, guida Denver al successo su Phoenix. A Cleveland servono 42 punti di Donovan Mitchell per infliggere a Orlando la sesta sconfitta consecutiva, mentre New York si affida a Jalen Brunson (15 dei suoi 32 punti nel quarto periodo) e batte New Orleans. Tutto facile per Charlotte in casa con Sacramento: di seguito tutti i risultati della notte Nba: Charlotte Hornets-Sacramento Kings 134-90; New York Knicks-New Orleans Pelicans 121-116; Cleveland Cavaliers-Orlando Magic 136-131; Phoenix Suns-Denver Nuggets 123-125.