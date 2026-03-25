F1, Vasseur: "Siamo competitivi, anche a Suzuka i dettagli posso decidere il risultato"

25 Mar 2026 - 09:37
© Getty Images

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La Ferrari arriva a Suzuka dopo le confortanti prestazioni di Melbourne e Shanghai. L'obiettivo è riuscire a lottare con le Mercedes e non solo accontentarsi del terzo posto. "Il Gran Premio di Cina è stato un’altra esperienza utile per noi. Abbiamo confermato alcuni degli aspetti positivi che avevamo visto a Melbourne, soprattutto in condizioni di gara, ma allo stesso tempo abbiamo constatato che ci sono ancora aree in cui dobbiamo migliorare. Il generale livello di competitività è molto alto e piccoli dettagli possono avere un grande impatto sul risultato. Suzuka è un circuito molto impegnativo e rappresenta un’altra opportunità importante per comprendere meglio la SF-26 e continuare a progredire. Dobbiamo restare concentrati su noi stessi, lavorare sull’intero pacchetto e assicurarci di mettere tutto insieme nel corso del weekend. Dopo questa gara avremo anche un mese a Maranello, che sarà importante per analizzare i dati raccolti nelle prime tre gare e continuare a sviluppare la SF-26 nella giusta direzione", ha detto il team principal Frederic Vasseur.

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