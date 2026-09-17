Tennis: Shelton rinuncia alla Laver Cup, al suo posto Nakashima

Ben Shelton, finalista degli US Open, si è ritirato dalla Laver Cup e sarà sostituito nel Team World da Brandon Nakashima, numero 16 del ranking. Non è stato comunicato il motivo del ritiro di Shelton, che tuttavia è atteso in Repubblica Ceca per rappresentare gli Stati Uniti in Coppa Davis a partire da venerdì. Domenica, Shelton è stato sconfitto da Alexander Zverev nella finale degli US Open; grazie al raggiungimento della sua prima finale Slam, ha toccato la quarta posizione della classifica mondiale, il miglior piazzamento in carriera. Per Nakashima si tratterà dell'esordio in Laver Cup; si unisce così ad Alex de Minaur, Taylor Fritz, Alexander Bublik, Learner Tien e Francisco Cerundolo nel Team World. Il Team Europe guidato da Yannick Noah schiera invece Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Rafael Jodar, Jakub Mensik e Casper Ruud.