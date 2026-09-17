Basket: Ettore Messina torna in NBA, sarà consulente degli Atlanta Hawks

17 Set 2026 - 12:19
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Ettore Messina torna ufficialmente in NBA. Gli Atlanta Hawks hanno annunciato l'ingresso dell'ex allenatore dell'Olimpia Milano nello staff di Quin Snyder con il ruolo di 'coaching consultant e veteran executive'. Il tecnico italiano ritrova così Snyder, che aveva lavorato al suo fianco al CSKA Mosca nella stagione 2012-'13. Per Messina si tratta di un ritorno negli Stati Uniti dopo le precedenti esperienze con i Los Angeles Lakers, dove fu consulente nel 2011-'12, e soprattutto con i San Antonio Spurs, di cui è stato assistente di Gregg Popovich dal 2014 al 2019. Nel nuovo staff degli Hawks sono entrati anche Jason Love come assistant coach e Sergi Oliva come basketball strategy and development advisor.

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