Basket: Ettore Messina torna in NBA, sarà consulente degli Atlanta Hawks

Ettore Messina torna ufficialmente in NBA. Gli Atlanta Hawks hanno annunciato l'ingresso dell'ex allenatore dell'Olimpia Milano nello staff di Quin Snyder con il ruolo di 'coaching consultant e veteran executive'. Il tecnico italiano ritrova così Snyder, che aveva lavorato al suo fianco al CSKA Mosca nella stagione 2012-'13. Per Messina si tratta di un ritorno negli Stati Uniti dopo le precedenti esperienze con i Los Angeles Lakers, dove fu consulente nel 2011-'12, e soprattutto con i San Antonio Spurs, di cui è stato assistente di Gregg Popovich dal 2014 al 2019. Nel nuovo staff degli Hawks sono entrati anche Jason Love come assistant coach e Sergi Oliva come basketball strategy and development advisor.