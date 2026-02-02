Tennis, ranking Wta: Sabalenka sempre n° 1, Paolini resta ottava

02 Feb 2026 - 10:39
© IPA

© IPA

Poche variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione dell'Australian Open, primo Slam dell'anno andato in scena a Melbourne. Anche Questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca, fermata al terzo turno da 'baby' Jovic, è stabile sull'ottava poltrona. Alle sue spalle, guadagna cinque posizioni Elisabetta Cocciaretto, ora risalita al numero 51, mentre ne perde tre Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre scorso dalla top cento: la romagnola è numero 110.

Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la sessantottesima settimana consecutiva (la 76esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk, per il secondo anno do fila sconfitta in finale, vede comunque salire a 3.012 punti il vantaggio su Iga Swiatek: la 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale, aveva perso la leadership ad ottobre del 2024 dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive). Sul terzo gradino del podio ritorna la regina di Melbourne, la kazaka Elena Ribakina - a soli 369 punti dalla polacca -, che guadagna due posizioni ed eguaglia il 'best'.

Questa la top ten del ranking Wta dopo gli Australian Open: 1. Sabalenka, Aryna (BLR) 10.990 (0), 2. Swiatek, Iga (POL) 7.978 punti (0), 3. Ribakina, Elena (KAZ) 7.610 (+2), 4. Anisimova, Amanda (USA) 6.680 (0), 5. Gauff, Coco (USA) 6.423 (-2), 6. Pegula, Jessica (USA) 6.103 (0), 7. Andreeva, Mirra (RUS) 4.731 (0), 8. Paolini, Jasmine (ITA) 4.267 (0), 9. Bencic, Belinda (SUI) 3.342 (+1), 10. Svitolina, Elina (UKR) 3.205 (+2).

Ultimi video

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

01:31
MCH RISSA PORTIERI NHL MCH

Nhl da ring: è rissa tra i portieri di Tampa Bay e Boston

00:43
DICH PARIS DOPO LIBERA CRANS 1/2 DICH

Paris: "Ho fatto una bella gara, ma alla fine forse potevo fare meglio"

01:12
DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

01:34
DICH GOGGIA 31/1 DICH

Goggia: "Ottima gara, molto nelle mie corde. Olimpiade? Sarà un'emozione unica"

01:13
MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

01:50
MCH OMAGGIO TRAGEDIA BREMA MCH

L'omaggio del nuoto italiano alle vittime della tragedia di Brema nel 60 anniversario

01:29
Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

01:33
Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

02:00
Olimpiade e Triennale

Non solo sport: a Milano la Triennale è da non perdere

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

I più visti di Altri Sport

DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

DICH PARIS DOPO LIBERA CRANS 1/2 DICH

Paris: "Ho fatto una bella gara, ma alla fine forse potevo fare meglio"

DICH GOGGIA 31/1 DICH

Goggia: "Ottima gara, molto nelle mie corde. Olimpiade? Sarà un'emozione unica"

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:04
Tennis, Serena Williams non esclude il ritorno: possibile annuncio al Super Bowl
10:43
Tennis, ranking Atp: Alcaraz in fuga da n° 1, Sinner perde terreno
10:39
Tennis, ranking Wta: Sabalenka sempre n° 1, Paolini resta ottava
10:00
Sci, mamma della Brignone: "Fede un po' sfiduciata, deciderà se fare la discesa a Cortina"
09:36
Tennis, Alcaraz: "Mi farò tatuare un canguro su una gamba"