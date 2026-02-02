Tennis, ranking Wta: Sabalenka sempre n° 1, Paolini resta ottava
Poche variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione dell'Australian Open, primo Slam dell'anno andato in scena a Melbourne. Anche Questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca, fermata al terzo turno da 'baby' Jovic, è stabile sull'ottava poltrona. Alle sue spalle, guadagna cinque posizioni Elisabetta Cocciaretto, ora risalita al numero 51, mentre ne perde tre Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre scorso dalla top cento: la romagnola è numero 110.
Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la sessantottesima settimana consecutiva (la 76esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk, per il secondo anno do fila sconfitta in finale, vede comunque salire a 3.012 punti il vantaggio su Iga Swiatek: la 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale, aveva perso la leadership ad ottobre del 2024 dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive). Sul terzo gradino del podio ritorna la regina di Melbourne, la kazaka Elena Ribakina - a soli 369 punti dalla polacca -, che guadagna due posizioni ed eguaglia il 'best'.
Questa la top ten del ranking Wta dopo gli Australian Open: 1. Sabalenka, Aryna (BLR) 10.990 (0), 2. Swiatek, Iga (POL) 7.978 punti (0), 3. Ribakina, Elena (KAZ) 7.610 (+2), 4. Anisimova, Amanda (USA) 6.680 (0), 5. Gauff, Coco (USA) 6.423 (-2), 6. Pegula, Jessica (USA) 6.103 (0), 7. Andreeva, Mirra (RUS) 4.731 (0), 8. Paolini, Jasmine (ITA) 4.267 (0), 9. Bencic, Belinda (SUI) 3.342 (+1), 10. Svitolina, Elina (UKR) 3.205 (+2).