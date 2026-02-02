Sci, mamma della Brignone: "Fede un po' sfiduciata, deciderà se fare la discesa a Cortina"

"L'ho sentita ieri. Era un po' sfiduciata dopo l'ultima gara, ma determinata a continuare il suo percorso di recupero. Non mollerà di sicuro, non lascia nulla di intentato, non solo per l'obiettivo olimpico. Ha sempre detto che non voleva che questo infortunio mettesse fine alla sua carriera". Così Maria Rosa Quario, ex sciatrice e madre di Federica Brignone, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulle sensazioni di sua figlia a pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. "La motivazione per essere a questi Giochi è anche quella di fare la portabandiera, è stata una delle molle - aggiunge Quario - per farla lavorare ancora di più. Credo che l'avrebbe fatto comunque dopo l'incidente del 3 aprile. Il suo primo obiettivo era guarire, ma c'era anche l'obiettivo agonistico da raggiungere. Ce l'ha fatta, ha bruciato i tempi, a detta di tutti è stato quasi un miracolo. Il primo gigante era stato molto incoraggiante, con il sesto posto. Le gare veloci, la prova della discesa e il SuperG a Crans-Montana un po' meno, perché Fede si è resa conto di essere ancora un po' indietro soprattutto sotto l'aspetto della fiducia. Domani andrà a Cortina e farà le prove della discesa per valutare come si sente e se provare a fare la discesa. L'anno scorso aveva fatto una stagione incredibile in discesa, aveva vinto la Coppa del Mondo. Però è proprio la disciplina in cui è arrivata più tardi e quella in cui fa più fatica a rientrare. Si va più veloce, ci sono più rischi, bisogna essere veramente pronti ed allenati. Non si può improvvisare. La scelta sulle gare? No, ancora non c'è stata, sicuramente farà il gigante".