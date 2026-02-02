Tennis, Alcaraz: "Mi farò tatuare un canguro su una gamba"

02 Feb 2026 - 09:36

Carlos Alcaraz pensa che potrebbe farsi tatuare un piccolo canguro su una gamba. Sarebbe un ricordo indelebile della sua vittoria su Novak Djokovic nella finale maschile degli Australian Open di domenica, che lo ha reso il più giovane tennista a 22 anni a completare il 'career' Grande Slam. "So già che sarà un canguro. Non so solo dove", ha detto Alcaraz. "Penso solo alla gamba, ma non so quale polpaccio, se sarà il destro o il sinistro", ha aggiunto. Alcaraz ha posato per i fotografi con l'ornato trofeo degli Australian Open, con un look casual ed elegante in nero, mocassini e senza calzini.

