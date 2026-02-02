Tennis, ranking Atp: Alcaraz in fuga da n° 1, Sinner perde terreno

Il primo titolo in carriera ha fruttato allo spagnolo Carlos Alcaraz il titolo di più giovane ad aver completato il Career Grand Slam in singolare maschile e un vantaggio di 3.350 punti su Jannik Sinner. Il murciano è più saldo che mai in vetta al ranking ATP con 13.650 punti. Sinner, vincitore nel 2024 e 2025 ma battuto quest'anno in semifinale da Novak Djokovic, arretra a 10.300 punti. Ora inizia un periodo molto importante per la rincorsa dell'azzurro alla posizione di numero 1 del mondo, che ha occupato per 67 settimane complessive. L'anno scorso, infatti, non ha giocato fino agli Internazionali BNL d'Italia a causa dello stop forzato. Questo significa che tutti i punti ottenuti nei tornei dei prossimi tre mesi rappresenteranno un guadagno netto per lui nel ranking. Alcaraz, invece, vedrà uscire dal suo ranking, nel corso dei prossimi tre mesi, 2.340 punti: 1.000 per la vittoria a Monte-Carlo, 500 per la vittoria a Rotterdam, 400 a Indian Wells, 330 a Barcellona, 100 a Doha, 10 a Miami. Giocando gli stessi tornei e vincendoli tutti, aggiungerebbe 2.160 punti. Se anche Sinner dovesse arrivare sempre in finale in questi stessi tornei, di punti ne guadagnerebbe 2940. Djokovic, battuto in finale a Melbourne, torna numero 3 con 5.280 punti e scavalca Alexander Zverev, finalista l'anno scorso e sconfitto in questa edizione da Alcaraz in semifinale, con 4.605 punti.