Tennis, Santopadre: "Sinner ragiona da campione, Alcaraz più esuberante"

"I successi vengono dalla storia, In questo momento siamo ammirati da tutti, siamo un modello anche per altre federazioni - prosegue Santopadre -. Un giocatore da solo non va da nessuna parte. Oggi i ragazzi sono un po' più persi, hanno più modo di andare fuori equilibrio. È pieno di giocatori che in coppa Davis si sono paralizzati, Matteo è sempre stato un leader, un uomo squadra e sin da bambino ha partecipato a gare di squadra".