Tennis: Roland Garros, edizione più ricca di sempre, montepremi aumenta del 9,5%

Il montepremi del Roland Garros di quest'anno aumenterà del 9,5%, con gli incrementi maggiori destinati alle qualificazioni e ai primi turni. L'ammontare complessivo sarà di 61.723.000 euro. I vincitori del singolare porteranno a casa 2,8 milioni di euro ciascuno, con un aumento del 9,8%. Il montepremi per le qualificazioni aumenterà di quasi il 13%, mentre i giocatori eliminati al primo turno del tabellone principale riceveranno 87.000 euro, con un aumento dell'11,5%. I giocatori stanno attualmente conducendo una campagna per ottenere un montepremi più consistente nei tornei del Grande Slam, oltre a un contributo alle loro iniziative solidali. L'aumento percentuale offerto dalla Federazione Francese di Tennis (FFT) è quasi il doppio rispetto a quello del 2025, ma non eguaglia l'incremento concesso nell'ultimo anno dagli US Open e dagli Australian Open. Il montepremi dello US Open dello scorso anno è aumentato del 20%, mentre quello dell'Australian Open è cresciuto quasi del 16%.