Baseball: Aldegheri vince prima gara con Los Angeles Angels a Yankee Stadium
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Prima partita dell'anno in Major League e prima vittoria stagionale, per di più in una cornice unica come quello dello Yankee Stadium. È stato un 16 aprile 2026 da ricordare per Samuel Aldegheri. Il lanciatore azzurro, autore di un bel World Baseball Classic e promosso in Grande Lega pochi giorni fa dai suoi Los Angeles Angels, è stato infatti tra i protagonisti del successo della sua squadra sul campo dei New York Yankees per 11-4.
"Debuttare con una vittoria allo Yankee Stadium è qualcosa di speciale, difficile da descrivere a parole. Parliamo di uno degli stadi più iconici del baseball, la casa dei New York Yankees, dove si respira storia ad ogni inning" ha commentato Aldegheri a FIBS.it pochi minuti dopo il termine della gara. "È stata un’emozione incredibile. Appena sali sul monte senti subito il peso e la bellezza di questo stadio. L’atmosfera è intensa e il pubblico si fa sentire, ma sono riuscito a isolarmi e concentrarmi. Ottenere la vittoria qui è qualcosa che porterò sempre con me. È solo l’inizio, ma sicuramente è un ricordo speciale e una grande spinta per continuare a lavorare" ha poi aggiunto il primo lanciatore nato e cresciuto in Italia a debuttare e vincere una gara in MLB nel 2024.
Entrato nel corso del quarto inning con la sfida a tutti gli effetti in bilico, Aldegheri è rimasto sul monte per 1.2 riprese ottenendo 2 strike out con 2 valide subite tra cui un fuoricampo da un punto di Rice. Il suo contributo ha permesso agli Angels di fermare l'attacco dei Bronx Bombers, che nel terzo inning avevano segnato due volte portandosi in vantaggio. Dall'altra parte l'attacco californiano si è poi scatenato, realizzando 9 punti in tre attacchi per il solco decisivo nel punteggio. Grazie a questo successo gli Angels hanno raggiunto quota .500 in stagione, con 10 vittorie in 20 partite disputate.