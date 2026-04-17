Baseball: Aldegheri vince prima gara con Los Angeles Angels a Yankee Stadium

"Debuttare con una vittoria allo Yankee Stadium è qualcosa di speciale, difficile da descrivere a parole. Parliamo di uno degli stadi più iconici del baseball, la casa dei New York Yankees, dove si respira storia ad ogni inning" ha commentato Aldegheri a FIBS.it pochi minuti dopo il termine della gara. "È stata un’emozione incredibile. Appena sali sul monte senti subito il peso e la bellezza di questo stadio. L’atmosfera è intensa e il pubblico si fa sentire, ma sono riuscito a isolarmi e concentrarmi. Ottenere la vittoria qui è qualcosa che porterò sempre con me. È solo l’inizio, ma sicuramente è un ricordo speciale e una grande spinta per continuare a lavorare" ha poi aggiunto il primo lanciatore nato e cresciuto in Italia a debuttare e vincere una gara in MLB nel 2024.