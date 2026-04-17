Tennis: Atp Barcellona, Musetti piega Moutet e approda ai quarti

17 Apr 2026 - 07:15

Lorenzo Musetti approda ai quarti di finale del 'Barcelona Open Banc Sabadell' (ATP 500 - montepremi 2.950.310 euro) che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna. Il tennista carrarino, numero 9 Atp e numero 2 del seeding, ha battuto negli ottavi il francese Corentin Moutet, n. 31, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Nel prossimo turno Musetti affronterà il vincente del match tra il francese Arthur Fils e l'americano Brandon Nakashima.

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