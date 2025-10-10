Logo SportMediaset
Tennis: ripartita la vendita dei biglietti per gli Internazionali

10 Ott 2025 - 18:52

È ripartita, dopo una decina di giorni di stop, la vendita dei biglietti della prossima edizione degli Internazionali d'Italia. "Un problema tecnico", lo aveva definito la Federtennis, smentendo, come fa ancora oggi, che ci fosse una correlazione tra il disservizio e lo stallo per la trattativa tra FITP e Sport e Salute per il rinnovo del Foro Italico in occasione del Master 1000 di Roma. Da registrare, però, come la vendita dei tagliandi sia ripartita di pari passo allo sbloccarsi dell'operazione di rinnovo in vista del torneo nel 2026 che - secondo quanto si apprende - non è ancora conclusa con un accordo definitivo anche se ben avviata, e in dirittura di arrivo. A occuparsene in prima persona per la federazione è stato lo stesso presidente della Fitp, Angelo Binaghi. Dunque da qualche ora gli appassionati di tennis hanno di nuovo la possibilità di acquistare i biglietti per gli Internazionali del prossimo maggio. 

