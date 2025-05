Tennis: ranking Wta, Sabalenka sempre n.1, Paolini stabile al n.4

Alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA con un giorno d'anticipo perché a Parigi scatta il Roland Garros, secondo Slam del 2025. Anche questa settimana sono tre le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore sempre Jasmine Paolini che, è stabile in quarta posizione: la 29enne di Bagni di Lucca, che conferma il 'best', ha una cambiale pesante in scadenza come la finale parigina di dodici mesi fa. Alle sue spalle fa tre passi indietro Lucia Bronzetti, numero 57, mentre ne fa otto Elisabetta Cocciaretto, ora numero 89. Una sola variazione nella top ten dove Aryna Sabalenka è sempre saldamente in testa davanti a Coco Gauff ('best' confermato): sul terzo gradino del podio c'è l'altra americana Jessica Pegula.