Tennis, ranking Wta: Paolini stabile al n° 8, comanda sempre Sabalenka

Belle notizie in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del primo '1000' della stagione a Doha, in Qatar. Anche Questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca, è stabile sull'ottava poltrona. Alle sue spalle, guadagna ben diciassette posizioni Elisabetta Cocciaretto, che grazie ai suoi primi quarti in un torneo della categoria seconda solo agli Slam, per giunta dopo essere stata ripescata in tabellone come lucky loser, risale al numero 40. Da segnalare tre cambi di poltrona e una 'new entry' nella top ten mondiale, dopo la conclusione di Doha. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka: la 27enne di Minsk mantiene 3.067 punti di vantaggio su Iga Swiatek. Sul terzo gradino del podio c'è sempre la regina di Melbourne, la kazaka Elena Ribakina - a soli 280 punti dalla polacca -, che conferma il 'best'. In quarta posizione risale la statunitense Coco Gauff. Grazie alla finale di Doha (la seconda in un '1000' per lei) guadagna tre posti e fa il suo ingresso per la prima volta nell'élite mondiale Victoria Mboko, 19enne canadese che va ad occupare la decima poltrona. Questa la top ten del ranking Atp: 1. Sabalenka, Aryna (BLR) 10.870 (0), 2. Swiatek, Iga (POL) 7.803 punti (0), 3. Ribakina, Elena (KAZ) 7.523 (0), 4. Gauff, Coco (USA) 6.423 (+1), 5. Pegula, Jessica (USA) 5.888 (+1), 6. Anisimova, Amanda (USA) 5.690 (-2), 7. Andreeva, Mirra (RUS) 4.786 (0), 8. Paolini, Jasmine (ITA) 4.157 (0), 9. Svitolina, Elina (UKR) 3.260 (0), 10. Mboko, Victoria (CAN) 3.246 (+3).