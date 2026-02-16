Canottaggio, addio a Bruno Cipolla: fu oro olimpico a Città del Messico '68

16 Feb 2026 - 11:02
A una settimana dalla fine dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 un lutto ha colpito il mondo dello sport. Si è spento all'età di 73 anni Bruno Cipolla il campione di canottaggio, timoniere del trio veneto che alle Olimpiadi di Città del Messico 1968 si aggiudicò il podio più alto nel 'Due con'.

Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, si stringe alla famiglia e a tutto il mondo sportivo per questa perdita. "Un grande veneto che passerà alla storia come il più giovane oro olimpico italiano di sempre" osserva il presidente Stefani. "Nelle acque messicane dei Giochi del 1968, conquistò l'oro insieme ad altri due amici trevigiani, Baran e Sambo, quando non aveva compiuto ancora sedici anni. Di lui, oltre al ricordo di un grande impegno sportivo e civico, resterà l'esempio di passione e determinazione che può ispirare ancora oggi tanti giovani e giovanissimi". Cipolla è stato per molti sportivi un esempio di determinazione al quale puntare.

"Perdiamo un testimone di quel Veneto che negli anni Sessanta aveva appena iniziato un grande cammino di progresso economico e sociale, trovando la forza nelle sue radici ma anche nell'affermazione internazionale dei suoi sportivi, molto spesso ancora sconosciuti ma veri simboli identitari della volontà di questa terra", prosegue il presidente Stefani. "Bruno Cipolla, negli anni dimostrò che l'attività agonistica poteva essere anche una scuola di servizio alla società, partecipando alla vita della comunità come psicologo dello sport, consigliere comunale e candidandosi anche a primo cittadino della sua città".

La scomparsa del campione in un momento così importante per il mondo dello sport rende ancora più forte la sensazione di vuoto che si crea quando si verifica un lutto. "In questi giorni in cui la nostra regione è teatro di Olimpiadi la scomparsa di un così grande olimpionico è un lutto ancora più significativo" conclude Stefani. "Esprimo il cordoglio della Regione ai familiari e a lui invio un pensiero".

