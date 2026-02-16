Canottaggio, addio a Bruno Cipolla: fu oro olimpico a Città del Messico '68

Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, si stringe alla famiglia e a tutto il mondo sportivo per questa perdita. "Un grande veneto che passerà alla storia come il più giovane oro olimpico italiano di sempre" osserva il presidente Stefani. "Nelle acque messicane dei Giochi del 1968, conquistò l'oro insieme ad altri due amici trevigiani, Baran e Sambo, quando non aveva compiuto ancora sedici anni. Di lui, oltre al ricordo di un grande impegno sportivo e civico, resterà l'esempio di passione e determinazione che può ispirare ancora oggi tanti giovani e giovanissimi". Cipolla è stato per molti sportivi un esempio di determinazione al quale puntare.