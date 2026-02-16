Tennis, Atp Buenos Aires: Darderi sconfitto in finale da Cerundolo

Per la prima volta in carriera, Luciano Darderi perde una finale ATP. Dopo aver vinto le prime quattro giocate, a Buenos Aires si arrende al numero 1 d'Argentina, Francisco Cerundolo. Battuto due volte nelle prime due finali nel torneo di casa, il numero 19 del mondo si è imposto 6-4, 6-2 e ha messo così in bacheca il quarto titolo ATP, il primo da Umag 2024. Darderi vede sfumare l'ingresso in Top 20 ma ritocca comunque il best ranking: sarà infatti numero 21 del mondo da lunedì.