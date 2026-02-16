Nba All Star Game: vittoria di team Nba Stars, brilla Wembanyama

16 Feb 2026 - 10:23
Wembanyama nell'All Star Game 2026 © Getty Images

Wembanyama nell'All Star Game 2026 © Getty Images

Si è giocato questa notte l'All Star Game della Nba a Los Angeles, con un nuovo formato a tre squadre per renderlo di nuovo più accattivante.

Nella prima partita in campo team USA Stars e team World, con i primi a imporsi per 37-35 dopo un tempo supplementare di 1'. Spiccano i 14 punti di Victor Wembanyama per team World e i 13 di Anthony Edwards per team Stars.

MNella seconda partita team USA Stripes ha battuto team USA Stars per 42-40. Spiccano gli 11 punti di Cade Cunningham e Anthony Edwards per USA Stars e di Jaylen Brown per team USA Stripes.

Nell'ultima partita del round robin, dunque, ancora USA Stripes ha battuto team World per 48-45. Ancora una volta non basta un Victor Wembanyama scatenato, che chiude con 19 punti, mentre per USA Stripes Kawhi Leonard segna 31 punti in 12'. Nella finalissima team USA Stars ha quindi battuto USA Stripes per 47-21. Top scorer della finale Tyrese Maxey con 9 punti.

all star game
nba
2026

Ultimi video

00:59
13 DICH GOGGIA SU TOMBA 9/2 DICH

Goggia: "Tomba? Mi ha chiesto di vedere il bronzo, ha solo ori..."

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

00:30
MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

01:10
DICH VITTOZZI su anno difficile e Brignone 15/2 DICH

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

00:46
DICH VITTOZZI su gara 15/2 DICH

Vittozzi: "Non mi aspettavo di vincere, volevo solo godermi al meglio l'Olimpiade in casa"

03:47
DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

02:02
DICH BRIGNONE DA CORTINA DICH

Brignone: "È stato qualcosa di speciale, sono orgogliosa"

06:18
DICH BUONFIGLIO CASA ITALIA 12/2 DICH

Buonfiglio a Casa Italia: "Stiamo dimostrando il valore di una squadra"

01:00
Le parole della mamma di Federica Brignone

Le parole della mamma di Federica Brignone

04:09
DICH MOSANER CONSTANTINI CASA ITALIA 10/2 DICH

Mosaner e Constantini: “Un bronzo che vale più dell’oro di quattro anni fa, ecco perché…”

01:03
SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

02:32
DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

03:22
DICH TOMBA INTEGRALE DA CASA ITALIA CORTINA 9/2 DICH

Tomba è sempre ‘La Bomba’: “Franzoni e Paris grandi, brava anche Sofia. Possiamo vincere ancora tante medaglie"

02:05
A Verona la Coppa Italia

A Verona la Coppa Italia

02:06
Superbowl ai Seahawks

Superbowl ai Seahawks

00:59
13 DICH GOGGIA SU TOMBA 9/2 DICH

Goggia: "Tomba? Mi ha chiesto di vedere il bronzo, ha solo ori..."

I più visti di Altri Sport

MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

DICH BRIGNONE DA CORTINA DICH

Brignone: "È stato qualcosa di speciale, sono orgogliosa"

DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

DICH SOFIA GOGGIA DICH

Sofia Goggia: "Punto a essere la miglior versione di me stessa"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
 Bruno Cipolla
11:02
Canottaggio, addio a Bruno Cipolla: fu oro olimpico a Città del Messico '68
10:35
Tennis, ranking Wta: Paolini stabile al n° 8, comanda sempre Sabalenka
10:35
Tennis, ranking Atp: Sinner insegue Alcaraz, Darderi sale al n° 21
Wembanyama nell'All Star Game 2026
10:23
Nba All Star Game: vittoria di team Nba Stars, brilla Wembanyama
10:15
Tennis, Atp Buenos Aires: Darderi sconfitto in finale da Cerundolo