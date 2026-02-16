Nba All Star Game: vittoria di team Nba Stars, brilla Wembanyama
Wembanyama nell'All Star Game 2026 © Getty Images
Si è giocato questa notte l'All Star Game della Nba a Los Angeles, con un nuovo formato a tre squadre per renderlo di nuovo più accattivante.
Nella prima partita in campo team USA Stars e team World, con i primi a imporsi per 37-35 dopo un tempo supplementare di 1'. Spiccano i 14 punti di Victor Wembanyama per team World e i 13 di Anthony Edwards per team Stars.
MNella seconda partita team USA Stripes ha battuto team USA Stars per 42-40. Spiccano gli 11 punti di Cade Cunningham e Anthony Edwards per USA Stars e di Jaylen Brown per team USA Stripes.
Nell'ultima partita del round robin, dunque, ancora USA Stripes ha battuto team World per 48-45. Ancora una volta non basta un Victor Wembanyama scatenato, che chiude con 19 punti, mentre per USA Stripes Kawhi Leonard segna 31 punti in 12'. Nella finalissima team USA Stars ha quindi battuto USA Stripes per 47-21. Top scorer della finale Tyrese Maxey con 9 punti.