Tennis, ranking Atp: Sinner insegue Alcaraz, Darderi sale al n° 21

Grazie alla finale raggiunta a Buenos Aires, Luciano Darderi migliora il suo best ranking e sale alla posizione numero 21. E' il quarto italiano nel ranking ATP, dietro a Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (5) e Flavio Cobolli (20). L'Italia è l'unica nazione a poter vantare così tanti giocatori tra i primi 21 del mondo. Sinner torna in campo questa settimana all'ATP 500 di Doha: è il suo primo torneo dalla sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic all'Australian Open. A Doha riprende anche l'inseguimento a Carlos Alcaraz, il più giovane a completare il Career Grand Slam, battuto ai quarti l'anno scorso a Doha dal ceco Jiri Lehecka. Lo spagnolo ha raggiunto le 59 settimane da numero 1 del mondo, una in più di Jim Courier: è oggi il tredicesimo giocatore con più settimane in vetta alla classifica in carriera. Nel migliore dei casi, alla fine della settimana Sinner potrebbe accorciare la distanza su Alcaraz a 2.250 punti; nel peggiore ritrovarsi con un distacco superiore ai 3.200 punti. Per quanto riguarda le variazioni in classifica che non riguardano gli italiani, l'unico movimento coinvolge l'australiano Alex De Minaur, campione a Rotterdam, che eguaglia il best ranking alla posizione numero 6 (+2). Questo il ranking Atp di questa settimana: 1 (=0). Carlos Alcaraz (ESP) 13.150, 2 (=0). Jannik Sinner (ITA) 10.300, 3 (=0). Novak Djokovic (SRB) 5.280, 4 (=0). Alexander Zverev (GER) 4.605, 5 (=0). Lorenzo Musetti (ITA) 4.405, 6 (+2). Alex de Minaur (AUS) 4.250, 7 (-1). Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.230, 8 (-1). Taylor Fritz (USA) 4.220, 9 (=0). Ben Shelton (USA) 4.050, 10 (=0). Alexander Bublik (KAZ) 3.405.