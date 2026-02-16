Tennis, ranking Atp: Sinner insegue Alcaraz, Darderi sale al n° 21

16 Feb 2026 - 10:35

Grazie alla finale raggiunta a Buenos Aires, Luciano Darderi migliora il suo best ranking e sale alla posizione numero 21. E' il quarto italiano nel ranking ATP, dietro a Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (5) e Flavio Cobolli (20). L'Italia è l'unica nazione a poter vantare così tanti giocatori tra i primi 21 del mondo. Sinner torna in campo questa settimana all'ATP 500 di Doha: è il suo primo torneo dalla sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic all'Australian Open. A Doha riprende anche l'inseguimento a Carlos Alcaraz, il più giovane a completare il Career Grand Slam, battuto ai quarti l'anno scorso a Doha dal ceco Jiri Lehecka. Lo spagnolo ha raggiunto le 59 settimane da numero 1 del mondo, una in più di Jim Courier: è oggi il tredicesimo giocatore con più settimane in vetta alla classifica in carriera. Nel migliore dei casi, alla fine della settimana Sinner potrebbe accorciare la distanza su Alcaraz a 2.250 punti; nel peggiore ritrovarsi con un distacco superiore ai 3.200 punti. Per quanto riguarda le variazioni in classifica che non riguardano gli italiani, l'unico movimento coinvolge l'australiano Alex De Minaur, campione a Rotterdam, che eguaglia il best ranking alla posizione numero 6 (+2). Questo il ranking Atp di questa settimana: 1 (=0). Carlos Alcaraz (ESP) 13.150, 2 (=0). Jannik Sinner (ITA) 10.300, 3 (=0). Novak Djokovic (SRB) 5.280, 4 (=0). Alexander Zverev (GER) 4.605, 5 (=0). Lorenzo Musetti (ITA) 4.405, 6 (+2). Alex de Minaur (AUS) 4.250, 7 (-1). Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.230, 8 (-1). Taylor Fritz (USA) 4.220, 9 (=0). Ben Shelton (USA) 4.050, 10 (=0). Alexander Bublik (KAZ) 3.405.

Ultimi video

00:59
13 DICH GOGGIA SU TOMBA 9/2 DICH

Goggia: "Tomba? Mi ha chiesto di vedere il bronzo, ha solo ori..."

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

00:30
MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

01:10
DICH VITTOZZI su anno difficile e Brignone 15/2 DICH

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

00:46
DICH VITTOZZI su gara 15/2 DICH

Vittozzi: "Non mi aspettavo di vincere, volevo solo godermi al meglio l'Olimpiade in casa"

03:47
DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

02:02
DICH BRIGNONE DA CORTINA DICH

Brignone: "È stato qualcosa di speciale, sono orgogliosa"

06:18
DICH BUONFIGLIO CASA ITALIA 12/2 DICH

Buonfiglio a Casa Italia: "Stiamo dimostrando il valore di una squadra"

01:00
Le parole della mamma di Federica Brignone

Le parole della mamma di Federica Brignone

04:09
DICH MOSANER CONSTANTINI CASA ITALIA 10/2 DICH

Mosaner e Constantini: “Un bronzo che vale più dell’oro di quattro anni fa, ecco perché…”

01:03
SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

02:32
DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

03:22
DICH TOMBA INTEGRALE DA CASA ITALIA CORTINA 9/2 DICH

Tomba è sempre ‘La Bomba’: “Franzoni e Paris grandi, brava anche Sofia. Possiamo vincere ancora tante medaglie"

02:05
A Verona la Coppa Italia

A Verona la Coppa Italia

02:06
Superbowl ai Seahawks

Superbowl ai Seahawks

00:59
13 DICH GOGGIA SU TOMBA 9/2 DICH

Goggia: "Tomba? Mi ha chiesto di vedere il bronzo, ha solo ori..."

I più visti di Altri Sport

MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

DICH BRIGNONE DA CORTINA DICH

Brignone: "È stato qualcosa di speciale, sono orgogliosa"

DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

DICH SOFIA GOGGIA DICH

Sofia Goggia: "Punto a essere la miglior versione di me stessa"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
 Bruno Cipolla
11:02
Canottaggio, addio a Bruno Cipolla: fu oro olimpico a Città del Messico '68
10:35
Tennis, ranking Wta: Paolini stabile al n° 8, comanda sempre Sabalenka
10:35
Tennis, ranking Atp: Sinner insegue Alcaraz, Darderi sale al n° 21
Wembanyama nell'All Star Game 2026
10:23
Nba All Star Game: vittoria di team Nba Stars, brilla Wembanyama
10:15
Tennis, Atp Buenos Aires: Darderi sconfitto in finale da Cerundolo