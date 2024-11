TENNIS: RANKING WTA, PAOLINI STABILE AL N.4, COMANDA SEMPRE SABALENKA

Diverse variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione degli ultimi WTA 250 della stagione - Hong Kong, Jiujiang e Merida - e con le WTA Finals di Riyadh già scattate. Anche Questa settimana sono tre le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore si conferma Jasmine Paolini, stabile al quarto posto ("best" confermato) al termine di una stagione da favola illuminata tra l'altro dalle prime due finali Slam (Roland Garros e Wimbledon) e dal primo trofeo da "1000" (Dubai). Nel ranking del 28 ottobre Paolini ha eguagliato la posizione raggiunta in classifica da Francesca Schiavone il 31 gennaio 2011 come migliore giocatrice italiana di sempre. Alle sue spalle stabile Elisabetta Cocciaretto, numero 54, mentre fa un passo indietro Lucia Bronzetti, ora numero 78. Perde quattordici posizioni Sara Errani: la veterana azzurra, in top ten di doppio - specialità nella quale ha conquistato anche l'oro olimpico in coppia con Paolini ai Giochi di Parigi -, saluta per il momento la top 100 e scende al numero 103.