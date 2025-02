Tennis: ranking Wta, Paolini sempre 4/a, Sabalenka stabile numero 1

Piccole variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla Wta dopo la conclusione del Wta 500 di Linz e del Wta 250 di Singapore. Anche Anche questa settimana sono tre le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore si conferma Jasmine Paolini, stabile al quarto posto ('best') e chiamata a confermare un 2024 da favola illuminato tra l'altro dalle prime due finali Slam (Roland Garros e Wimbledon), dal primo trofeo da '1000' (Dubai) e dalla qualificazione alle Finals (sia in singolare che in doppio). Alle sue spalle fa un passo indietro Elisabetta Cocciaretto, numero 60, mentre ne fa sei Lucia Bronzetti, numero 72. Questa settimana Cocciaretto e Bronzetti sono in tabellone nel WTA 250 di Cluj-Napoca.