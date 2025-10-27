Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis: ranking Wta, Paolini scende all'8° posto, guida sempre Sabalenka

27 Ott 2025 - 15:28

Diverse variazioni positive in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del WTA 500 di Tokyo e del WTA 250 di Guangzhou. Anche Questa settimana sono due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca perde però due posizioni e scende all'ottavo posto. In attesa delle Finals di Riyadh. Alle sue spalle, grazie ai quarti a Guangzhou (stoppata da Ann Li, poi vincitrice del titolo), risale sei gradini Elisabetta Cocciaretto, ora numero 89. Perde invece quattordici posti invece Lucia Bronzetti, alla quale la mancata conferma della semifinale sul cemento cinese raggiunta lo scorso anno costa l'uscita dalla top cento: la romagnola è ora numero 105. Un solo spostamento nella top ten del ranking. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la cinquantaquattresima settimana consecutiva, seguita da Iga Swiatek e Coco Gauff. Paolini perde due posizioni ed è ottava, scavalcata da Elena Ribakina, che grazie alla semifinale a Tokyo si riprende la sesta poltrona, e Madison Keys settima. Questa la top ten del ranking Wta di questa settimana: 1. Sabalenka, Aryna (BLR) 9.870 (0), 2. Swiatek, Iga (POL) 8.195 punti (0), 3. Gauff, Coco (USA) 6.563 (0), 4. Anisimova, Amanda (USA) 5.887 (0), 5. Pegula, Jessica (USA) 5.183 (0), 6. Ribakina, Elena (KAZ) 4.350 (+1), 7. Keys. Madison (USA) 4.335 (-1), 8. Paolini, Jasmine (ITA) 4.325 (-2), 9. Andreeva, Mirra (RUS) 4.319 (0), 10. Alexandrova, Ekaterina (RUS) 3.375 (0). 

Ultimi video

01:35
Premio Scopigno-Pulici

Premio Scopigno-Pulici

01:18
La favola di Viviani

La favola di Viviani

01:51
Trento-Verona in vetta

Trento-Verona in vetta

01:33
Sinner, è bis a Vienna

Sinner, è bis a Vienna

02:11
MCH CAVALLO ALLEGRI VINCE MCH

Capannelle si illumina grazie a Star Of Life, neo acquisto dell'Alma Racing di Max Allegri

00:28
DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

01:15
Vienna, Sinner ai quarti

Vienna, Sinner ai quarti

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

01:31
Poster di Milano-Cortina

Poster di Milano-Cortina

01:12
Marta Bassino operata

Marta Bassino operata

01:20
Vienna: Sinner facile

Vienna: Sinner facile

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

01:47
MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

01:36
DICH DE MAIO MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, l'entusiasmo di De Maio: "Il mondo della cultura celebrerà lo sport, i valori olimpici e paralimpici""

00:40
DICH VARNIER AD MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, Varnier: "I poster rappresentano bene l'Italia che vogliamo raccontare"

01:35
Premio Scopigno-Pulici

Premio Scopigno-Pulici

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

Vienna, Sinner ai quarti

Vienna, Sinner ai quarti

DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

Cos'è il clostebol

Cos'è il clostebol

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:31
Nuoto: argento mondiale Guidi premiato dal Comune di Cagliari
15:28
Tennis: ranking Wta, Paolini scende all'8° posto, guida sempre Sabalenka
14:07
Tennis: Atp Parigi, Cobolli supera Machac all'esordio
13:04
Milano-Cortina, Malagò: "Meglio 10 medaglie d'oro che 25 senza ori"
12:00
Tas accoglie ricorso Perini, è bronzo a Parigi 2024