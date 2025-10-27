Tennis: ranking Wta, Paolini scende all'8° posto, guida sempre Sabalenka

Diverse variazioni positive in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del WTA 500 di Tokyo e del WTA 250 di Guangzhou. Anche Questa settimana sono due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca perde però due posizioni e scende all'ottavo posto. In attesa delle Finals di Riyadh. Alle sue spalle, grazie ai quarti a Guangzhou (stoppata da Ann Li, poi vincitrice del titolo), risale sei gradini Elisabetta Cocciaretto, ora numero 89. Perde invece quattordici posti invece Lucia Bronzetti, alla quale la mancata conferma della semifinale sul cemento cinese raggiunta lo scorso anno costa l'uscita dalla top cento: la romagnola è ora numero 105. Un solo spostamento nella top ten del ranking. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la cinquantaquattresima settimana consecutiva, seguita da Iga Swiatek e Coco Gauff. Paolini perde due posizioni ed è ottava, scavalcata da Elena Ribakina, che grazie alla semifinale a Tokyo si riprende la sesta poltrona, e Madison Keys settima. Questa la top ten del ranking Wta di questa settimana: 1. Sabalenka, Aryna (BLR) 9.870 (0), 2. Swiatek, Iga (POL) 8.195 punti (0), 3. Gauff, Coco (USA) 6.563 (0), 4. Anisimova, Amanda (USA) 5.887 (0), 5. Pegula, Jessica (USA) 5.183 (0), 6. Ribakina, Elena (KAZ) 4.350 (+1), 7. Keys. Madison (USA) 4.335 (-1), 8. Paolini, Jasmine (ITA) 4.325 (-2), 9. Andreeva, Mirra (RUS) 4.319 (0), 10. Alexandrova, Ekaterina (RUS) 3.375 (0).