Tennis, ranking Atp: Sinner come Nadal, 46 settimane da numero 1

Per quanto riguarda la Top 10, il movimento principale riguarda Alexander Zverev, che ha vinto il Bmw Open by Bitpanda, l'ATP 500 di Monaco di Baviera, e ha superato per cinque punti Carlos Alcaraz, sconfitto in finale al Barcelona Open Banc Sabadell. Tutto sarà di nuovo in gioco a Madrid, dove Zverev difende 100 punti e Alcaraz 200. Poi il tedesco ne ha altri 1.000 in scadenza per il titolo dello scorso anno agli Internazionali BNL d'Italia che Alcaraz non ha disputato. Lo spagnolo ne vedrà invece uscire 2000 dopo il Roland Garros che ha vinto l'anno scorso. Complessivamente fino alla fine del Roland Garros, Zverev difende 2.400 punti, contro i 2.200 di Alcaraz. Grazie al trionfo a Barcellona Holger Rune è risalito per la prima volta in Top 10 da aprile dello scorso anno, al numero 9.