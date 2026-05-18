Tennis, ranking Atp: Sinner aumenta il vantaggio su Alcaraz, resterà n° 1 anche dopo Wimbledon

18 Mag 2026 - 10:57
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Grazie alla vittoria degli Internazionali d'Italia, la quinta consecutiva dell'anno in un Masters 1000, Jannik Sinner ha portato a 2740 punti il suo vantaggio su Carlos Alcaraz, ancora fermo per infortunio, ed é certo di conservare il numero 1 nel ranking Atp comunque vadano il Roland Garros ed i Championships. Ad oggi Sinner ha 14700 punti contro i gli 11960 di Alcaraz, che salterà lo Slam parigino. Togliendo il bottino del 2025 raccolto tra il Roland Garros e Wimbledon, Sinner avrebbe virtualmente 11400 punti, Alcaraz 8160. L'azzurro può dunque contare su un margine di 3240 punti, un vantaggio che Alcaraz non può colmare, nemmeno se vincesse sull'erba del Queen's e di Wimbledon.

Nella classifica maschile aggiornata, conservano il terzo e quarto posto Alexander Zverev e Novak Djokovic, ne guadagna uno Ben Shelton, quinto ai danni di Felix Auger-Aliassime, ora sesto. Medvedev, Fritz, de Minaur e Bublik completano la Top-10. Gli altri italiani nella Top-20: Lorenzo Musetti é 11°, Flavio Cobolli 14° (-2), Luciano Darderi 16°.

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