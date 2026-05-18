MotoGP: per Zarco lesioni al ginocchio sinistro ed al perone

18 Mag 2026 - 10:09
© Getty Images

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Johann Zarco (Honda-LCR), caduto durante il GP della Catalogna, ha riportato gravi lesioni al ginocchio sinistro e al perone, come annunciato dal suo team nella tarda serata di ieri, domenica 17 maggio. Il pilota francese, trasportato all'Hospital Universitari General de Catalunya, "ha riportato lesioni ai legamenti crociati anteriore e posteriore, nonché al menisco mediale. Ha inoltre subito una piccola lesione al perone a livello della caviglia" e "rimarrà sotto osservazione per tutta la notte (fino alla mattina di oggi, ndr). Oggi sarà trasportato in Francia "per consultare degli specialisti e valutare i prossimi passi per il suo recupero", ha aggiunto il team italiano, augurando al pilota una "pronta guarigione". Dopo una spettacolare caduta che ha coinvolto lo spagnolo Alex Marquez (Ducati-Gresini), il quale ha a sua volta riportato fratture alla clavicola destra e alla vertebra cervicale C7, Zarco è rimasto ferito in una collisione subito dopo la seconda partenza. Alla prima curva, il francese si è scontrato con Luca Marini (Honda) e poi è rimasto incastrato nella ruota posteriore di Francesco Bagnaia (Ducati). Il pilota, 35 anni, è rimasto nella ghiaia per diversi minuti con l'équipe medica, prima di essere trasportato al centro medico del circuito e successivamente in ospedale. 

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