Internazionali, Binaghi: "Il torneo può crescere ancora"

"Ci eravamo posti tre obiettivi: superare la soglia dei 400mila spettatori paganti, superare il miliardo del valore dell'impatto economico del torneo sul territorio e provare a rivincere il signore maschile dopo 50 anni. Ne abbiamo raggiunti quattro di obiettivi: siamo riusciti anche a vincere anche il doppio maschile, al quale non pensavamo. Più di così...". E' trionfale il bilancio finale degli Internazionali d'Italia di Angelo Binaghi, presidente della Fitp, ospite di Radio Anch'io Sport (Rai Radio 1). Il maltempo é stato l'unico elemento negativo, ma "questo ci dà ulteriori margini di crescita. L'anno prossimo, con un tempo migliore, possiamo ancora crescere come numeri", ha aggiunto. Binaghi ha poi svelato di essere stato "terrorizzato" al pensiero che Jannik Sinner, poi vincitore, potesse dare forfait: "Subito dopo la finale di Madrid mi ha chiamato il suo manager, che normalmente mi chiama una volta ogni due anni solo quando ci sono problemi e Jannik non può giocare... Ero rassegnato. In realtà la telefonata pensavo fosse uno scherzo: chiedeva solo di poter giocare la prima partita sabato anziché venerdì. Ho risposto 'ti faccio giocare anche sulla Luna purché venga a Roma' ".