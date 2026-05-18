Playoff Nba, Cleveland travolge Detroit e vola alle finali Est

18 Mag 2026 - 08:44

I Cleveland Cavaliers dominano gara-7 contro i Detroit Pistons e conquistano le finali della Eastern Conference per la prima volta dal 2018. Alla Rocket Mortgage FieldHouse finisce 125-94 per la squadra di coach Kenny Atkinson, capace di indirizzare la sfida già dai primi possessi grazie a intensità, lucidità e controllo totale del ritmo di gioco. Decisivo il dominio nel pitturato, con Cleveland avanti 58-34 nei punti in area, oltre al netto vantaggio a rimbalzo (50-41). Grande prova collettiva dei Cavs, che mandano quattro giocatori oltre quota 20 punti. Donovan Mitchell guida il gruppo con 26 punti e 8 assist, Jarrett Allen aggiunge 23 punti e 7 rimbalzi, mentre Evan Mobley firma una prestazione completa da 21 punti, 12 rimbalzi e 6 assist. Fondamentale anche il contributo dalla panchina di Sam Merrill, autore di 23 punti con 5 triple a segno. Detroit, invece, gioca la peggior partita della propria postseason, chiudendo con appena il 35,3% dal campo. Cade Cunningham segna 13 punti con 5/16 al tiro, mentre Jalen Duren soffre la fisicità dei lunghi avversari e chiude con 7 punti e 9 rimbalzi. Per Cleveland si tratta del ritorno alle finali di Conference a Est dopo l'era di LeBron James. I Cavaliers affronteranno ora i New York Knicks con in palio un posto alle Finals NBA.

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