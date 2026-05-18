Internazionali, Binaghi: "Tra Sinner e Mattarella mai alcuno strappo"

18 Mag 2026 - 09:50

Tra Jannik Sinner e Sergio Mattarella "mai stato alcuno strappo. Sono stato io, senza che nulla fosse programmato, a convincere il Capo dello Stato a venire in campo a fare la premiazione, nel minuto immediatamente successivo alla vittoria di Jannik", ha assicurato Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ospite di Radio Anch'io Sport (Rai Radio 1). "Tutti gli italiani avrebbero voluto che fosse lui a premiare Sinner. Gli ho detto che anche Jannik sarebbe stato molto emozionato di essere premiato da lui - ha detto ancora Binaghi -. Il presidente ci ha pensato un attimo, è venuto in campo e credo sia stato un enorme regalo per Jannik, per noi, per il pubblico e per tutti gli italiani. Questo è un momento storico, in casa. Credo fosse giusto e bello che a premiare Jannik fosse lui".

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