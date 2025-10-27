Logo SportMediaset

Tennis: ranking Atp, Sinner accorcia le distanze su Alcaraz

27 Ott 2025 - 18:49

Dopo il successo a Vienna Jannik Sinner mette nel mirino il numero 1 dell'Atp Carlos Alcaraz nei confronti del quale ha ridotto i punti di distacco. Il tutto in attesa di Parigi che potrebbe ancora cambiare una quantità infinita di carte in tavola. Con la doppia via segnata da Vienna e Basilea si chiude una settimana abbastanza ricca di variazioni nel ranking ATP. In particolare, la top ten ha qualche movimento nella sua seconda metà mentre si entra in conti decisivi per la Race, la classifica che riguarda i soli risultati dell'anno. Escono dai 10 Draper e Rune, ma se l'uno potrà subito riprendersela a inizio 2026 (e avrà la seconda metà come terreno di caccia), per l'altro ci sarà una continua discesa fino al ritorno, con l'augurio che possa esserci nel minor tempo possibile. Alex de Minaur, con la semifinale a Vienna, diventa numero 6, mentre più indietro il balzo più rilevante è quello di Joao Fonseca: il brasiliano, vincendo Basilea (alla stessa età dei primi tornei di Federer, Djokovic e Murray, 19 anni e 2 mesi), è ora parte del club dei primi 30: 28°, con un +18 di saldo. Ranking Atp (top 10) 1. Carlos Alcaraz (Spa) 11340 2. Jannik Sinner 10500 3. Alexander Zverev (Ger) 6160 4. Taylor Fritz (Usa) 4685 5. Novak Djokovic (Srb) 4580 6. Alex de Minaur (Aus) 3935 (+1) 7. Ben Shelton (Usa) 3820 (-1) 8. Lorenzo Musetti 3685 9. Casper Ruud (Nor) 3235 (+2) 10. Felix Auger-Aliassime (Can) 3195 (+2).

