Tennis, primo allenamento per Sinner sul centrale di Wimbledon: 4-4 con Medvedev

Primo allenamento sul Centrale di Wimbledon per Jannik Sinner. Sugli spalti ci sono solo fotografi, qualche giornalista, e gli addetti all'All England Club in pausa curiosi di vedere in azione il numero 1 del mondo in quello che è considerato il tempio del tennis. Lui, come se fosse un pellegrino tira fuori il cellulare e riprende quello che gli sta attorno per immortalare il momento. Aveva appena finito di dare spettacolo in un allenamento contro Daniil Medvedev, contro cui lo scorso anno proprio sul Centrale si era fermata la sua corsa, ma questo momento, questa quiete prima della tempesta che è Wimbledon nei giorni che precedono il torneo, andava immortalato. Con Medvedev in campo è finita 4-4 in 36' di gioco. I due arrivano in campo interrompendo la sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che li avevano preceduti nell'allenamento sul centrale con uno spettacolare 5-5. Si riscaldano con un auricolare nelle orecchie, parte di una registrazione in cui ai due viene chiesto di commentare i loro colpi in campo. Poi cominciano a fare sul serio, perché da modalità allenamento si passa a modalità partita.