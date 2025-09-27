Basket: Dinamo Sassari chiude preseason con sconfitta contro Cantù

Al PalaPrealpi di Seveso la Dinamo conclude ufficialmente il suo pre campionato cedendo nell'amichevole a porte chiuse contro Cantù. Nonostante il risultato, buoni spunti per la squadra di coach Massimo Bulleri, che ha potuto avere modo di definire gli ultimi dettagli in vista dell'esordio in campionato del 5 Ottobre, al PalaSerradimigni, contro Varese alle ore 20:00. Coach Bulleri schiera in avvio Buie, Johnson, Marshall, Thomas e Vincini. Coach Brienza, invece, risponde con Gilyard, Bortolani, Sneed, Basile e Ballo. L'inizio è equilibrato, con botta e risposta da una parte e dall'altra. Cantù trova il primo allungo capitalizzando sulle alte percentuali dall'arco (18-8 dopo 7 minuti). Con l'ingresso di Zanelli, Mezzanotte e McGlynn il gap si riduce e il Banco chiude il primo quarto sotto di una sola lunghezza (22-21). Dopo una prima parte in sostanziale equilibrio, il secondo periodo vede Cantù sollevare l'intensità e la fisicità difensiva, la quale genera i contropiedi necessari per un secondo strappo canturino nel tabellone.