Basket, Supercoppa italiana: Trento ko 75-88, Brescia in finale

È la Germani Brescia la prima finalista della Supercoppa Italiana di basket in corso di svolgimento al Forum di Assago, dopo aver battuto in rimonta l'Energia Dolomiti Trento (75-88). Dopo un avvio difficile (0-7), Trento ingrana e scappa via a metà del secondo periodo sul +15 (39-24 al 14') con una tripla di Battle (10) e grazie alle scorribande di Steward (17) e all'impatto di Bayehe (15). Brescia non riesce ad accendere Della Valle, ma cavalca Burnell (21), Ndour (17) e l'mvp dell'ultimo campionato Bilan (10) e così riesce a firmare il sorpasso nel terzo quarto (54-58 al 28'). Nel quarto periodo, invece, arriva l'allungo decisivo (67-77 al 36') con Della Valle che si iscrive alla gara con due triple importanti. Per Trento, buona notizia per la Nazionale, si fa notare il talento puro del neo 17enne Cheickh Niang (8), fratellino di Saliou, nuova ala di Bologna e rivelazione azzurra degli ultimi Europei. Ora Brescia affronterà in finale la vincente dell'altra semifinale, EA7 Milano-Olidata Bologna.