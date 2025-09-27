Basket, Supercoppa: Milano si scalda con una maglia dedicata a Giorgo Armani

Una foto in bianco e nero di Giorgio Armani sulla maglietta con cui la squadra si sta scaldando prima della semifinale di Supercoppa con l'Olidata Bologna, in corso di svolgimento al Forum di Assago. È il primo omaggio dell'Olimpia Milano per ricordare il proprio proprietario, scomparso il 4 settembre all'età di 91 anni. Il vero tributo è atteso per l'esordio casalingo in campionato contro Tortona domenica 5 ottobre. In parterre, invece, la sedia che lo stilista occupava durante le partite è lasciata vuota, un passo avanti alle altre.