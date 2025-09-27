Logo SportMediaset
Basket, Supercoppa: Milano si scalda con una maglia dedicata a Giorgo Armani

27 Set 2025 - 21:10
© X

© X

Una foto in bianco e nero di Giorgio Armani sulla maglietta con cui la squadra si sta scaldando prima della semifinale di Supercoppa con l'Olidata Bologna, in corso di svolgimento al Forum di Assago. È il primo omaggio dell'Olimpia Milano per ricordare il proprio proprietario, scomparso il 4 settembre all'età di 91 anni. Il vero tributo è atteso per l'esordio casalingo in campionato contro Tortona domenica 5 ottobre. In parterre, invece, la sedia che lo stilista occupava durante le partite è lasciata vuota, un passo avanti alle altre.

Un minuto di raccoglimento, celebrato in religioso silenzio, ha poi anticipato la palla a due tra EA7 Milano e Olidata Bologna. Sul maxi schermo del Forum viene trasmesso un video emozionale con una carrellata di immagini che vedono Giorgio Armani protagonista, con i 15 titoli vinti da proprietario dell'Olimpia. Tra gli applausi scroscianti del palazzetto viene poi appoggiato un bouquet di fiori sulla sedia dove lo stilista era solito osservare le partite, in un Forum visibilmente emozionato.

© X

© X

