Mondiali volley, Conte (Napoli): "De Giorgi è mio amico, ci auguriamo vittoria"

"Siamo molto amici io e Fefè, incrociamo le dita e non diciamo niente". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte nella conferenza stampa il giorno prima del match contro il Milan, commentando il successo della nazionale maschile di pallavolo arrivata in finale ai Mondiali domani contro la Bulgaria. La nazionale del volley è infatti allenata da Ferdinando De Giorgi, noto come Fefè, che è di Squinzano, cittadina a pochi chilometri da Lecce, città di Conte: "Stiamo facendo grandi cose - ha detto Conte - visto che abbiamo già vinto i mondiali del volley femminile con la nazionale di Velasco. Ci auguriamo che ora tocchi questo destino anche al volley maschile, sarei molto contento per i pallavolisti e per Fefè che è un vanto nel volley".