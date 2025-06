Tennis: Petra Kvitova annuncia ritiro dopo Wimbledon e Us Open

La due volte campionessa di Wimbledon, Petra Kvitova, ha annunciato il ritiro dall'attività agonostica dopo gli Us Open. L'annuncio sui social media arriva il giorno dopo che a Kvitova è stata concessa una wild card per Wimbledon. "Sono emozionata e non vedo l'ora di immergermi nella bellezza di giocare ancora una volta i Championships, Wimbledon, un luogo che custodisce i ricordi più cari della mia carriera", ha scritto la tennista cerca. Kvitova ha aggiunto: "Anche se non sono ancora del tutto sicura di come sarà il mio swing sul cemento negli Stati Uniti, ho intenzione di concludere la mia carriera attiva agli US Open di New York, più avanti quest'estate".