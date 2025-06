Adam Rafferty vince la quinta tappa del Giro Next Gen. Luke Tuckwell è la nuova Maglia Rosa

Il vincitore di tappa Adam Rafferty, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Seth Dunwoody è uno dei miei migliori amici. Ero distrutto perché Ben Wiggins, un mio compagno di squadra, era nella fuga e ha forato. Ma la vittoria di Seth ieri mi ha davvero ispirato per oggi. Inizialmente volevo andare all'attacco, ma quando ho visto quanto era caotica la situazione, ho deciso di restare paziente. Poi la Red Bull ha iniziato a forzare fortissimo sulla salita di 13 km. Ho fatto la mossa giusta, ma è stata una delle giornate più dure della mia vita. A 5 o 6 km dall’arrivo ho visto che il gruppetto di attaccanti rallentava e ho capito che quella era la mia occasione. Penso che oggi sia il giorno più felice della mia vita. È la mia prima vittoria internazionale, e anche la 200ª vittoria per il team di Axel Merckx. Hanno sempre creduto in me e ottenere questo successo è qualcosa di davvero speciale".