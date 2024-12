Tennis: per Djokovic esordio vincente a Brisbane

Novak Djokovic ha iniziato il suo 2025 con una vittoria. Dopo il successo di ieri in doppio con Nick Kyrgios, il n. 7 Atp e prima testa di serie ha battuto l'australiano Rinky Hijikata (n.73) col punteggio di 6-3 6-3 nel suo esordio in singolare al Brisbane International presented by Evie, torneo ATP 250 sul cemento (montepremi di 766.290 dollari). Al secondo turno, per lui, ci sarà la ventesima sfida in carriera contro Gael Monfils, sempre battuto. "Mi aspetto sempre di fare bene in campo. Ovviamente, una vittoria è una vittoria. Iniziare la nuova stagione con una vittoria è molto importante", ha detto Djokovic nell'intervista in campo post-match, riconoscendo anche il grande impegno dell'avversario.