Tennis: Pechino, Hurkacz si ritira a manda De Minaur in finale

05 Ott 2026 - 14:04
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Alex De Minaur (n. 9 del mondo) ha raggiunto la finale al torneo Atp 500 di Pechino dopo il ritiro di Hubert Hurkacz (n. 39) a metà del secondo set. Vincitore del torneo 500 di Rotterdam (cemento) a febbraio e finalista a giugno nel 250 di 's-Hertogenbosch (sull'erba), il numero 1 australiano cercherà domani di conquistare il suo secondo trofeo del 2026, affrontando Daniil Medvedev (n. 5) o Novak Djokovic (n. 11). Sotto per 4-0 in pochi minuti, Hurkacz ha avuto il merito di restare in partita, riuscendo anche a recuperare un break di svantaggio. Ma, dopo aver perso il primo set per 6-4, il polacco ha alzato bandiera bianca sul punteggio di 3-2 per De Minaur nel secondo set, mentre si trovava in svantaggio di un break.

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