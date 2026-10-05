Vela: a Lecco la 52a edizione del Campionato Interlaghi Classico

05 Ott 2026 - 12:09
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E' stata presentata a Lecco l'edizione numero 52 del Campionato Interlaghi Classico di vela - Trofeo Kong organizzato dalla Lega Navale Italiana di Mandello Lario (Lecco) con la Società Canottieri Lecco e lo Yacht Club Domaso Circolo Velico del Lario. La regata, nel calendario della Federvela, si disputerà il 24 e 25 ottobre nel tratto di lago da Lecco a Mandello del Lario. Si inizierà sabato 24 ottobre nello specchio acqueo tra Lecco e Lierna con le prime prove. Domenica 25, in acqua dalle 8,30 per sfruttare il Tivano, vento da Nord, con le regate tecniche tra Lecco e Abbadia. Per questa edizione, lanciata nella sede della Canottieri Lecco, gli organizzatori contano di poter allineare al via una cinquantina di barche pronte a darsi battaglia per la conquista del Trofeo Kong.

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