Ginnastica: Istanbul ospiterà Congresso elettivo World Gymnastics nel 2028

Sarà Istanbul la sede dell'87° Congresso elettivo di World Gymnastics, in programma nel 2028. Lo ha stabilito oggi l'86° Congresso mondiale della Federazione internazionale, riunito a Bangkok, che ha preferito la candidatura turca a quella di Roma, presentata dalla Federazione Ginnastica d'Italia. Su 361 voti possibili, i voti validi espressi sono stati 350, senza alcun astenuto: la città sul Bosforo si è imposta con 210 voti, pari al 60% dei voti validi, contro i 140 ottenuti da Roma, pari al 40%. La delegazione italiana a Bangkok A rappresentare l'Italia ginnica al Congresso c'erano il presidente della Federazione Ginnastica d'Italia, Andrea Facci, e Marta Pagnini, componente del Comitato Esecutivo di European Gymnastics nonché consigliere nazionale della FGI. La delegazione ha illustrato ai rappresentanti delle Federazioni di tutto il mondo il progetto di Roma, grazie anche all'aiuto di Riccardo Pizzuti, senior business manager dell'agenzia EGA, già travel partner della FGI, che ha affiancato la Federazione in questo importante progetto, sostenuto da tutto il Consiglio Federale. Un lavoro di squadra che, durante e dopo il meeting ha ricevuto diversi apprezzamenti per i contenuti e per la forma dell'offerta presentata. I 140 voti ricevuti rappresentano uno step importante nella costruzione, appena iniziata, delle nuove relazioni internazionali da parte della Federazione Ginnastica d'Italia.