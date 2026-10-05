Tennis: a Tokyo Lehecka abbatte Vacherot, é in finale con Alcaraz

Con il risultato di 6-4, 6-2 uno straordinario Jiri Lehecka ha posto fine al cammino di Valentin Vacherot al Japan Open, Atp 500 in corso a Tokyo. In finale affronterà Carlos Alcaraz, detentore del titolo. Il tennista monegasco ha subito un break sul 2-2 nel primo set e un altro proprio nel game d'apertura della seconda frazione. Impeccabile nei propri turni di battuta (appena quattro punti persi nell'arco dell'intero match), Lehecka non ha concesso all'avversario alcuna possibilità di rientrare in partita e domani disputerà la sua seconda finale stagionale, dopo quella persa a marzo contro Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami. Il ceco ha vinto una sola volta su quattro confronti contro Alcaraz.