Tennis, Paolini: "Risultati storici anche grazie a sostegno italiani"

"Che onore e privilegio essere qui al Quirinale da lei, che ha voluto unire tutto il tennis azzurro, maschile e femminile. Abbiamo ottenuto due vittorie che sono un risultato storico". Lo ha detto Jasmine Paolini durante l'incontro al Quirinale col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con le nazionali di tennis vincitrici della Coppa David e della Billie Jean King Cup. "Lo sport ci ha insegnato a perseverare, a non arrenderci e mai e superare ogni difficoltà insieme. Tutti hanno dato il loro contributo, in campo e fuori - ha aggiunto la tennista azzurra -. A tutti va la nostra gratitudine, ma soprattutto grazie agli italiani che ci sostengono come mai prima d'ora. E soprattutto grazie a lei, Presidente, sappiamo che averci voluto qui è un segno di vero affetto. E' un giorno che porteremo per sempre nel cuore".