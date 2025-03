Tennis, Paolini: "Non penso alle aspettative, ma devo alzare mio livello"

"Provo a non pensare alle aspettative, anche a quelle che mi metto da sola. Provo a concentarmi su me stessa e a dirmi che questo è un anno nuovo, rispetto al 2024. Non è facile, ma questo è quello che cerco di fare ogni giorno, anche se le avversarie adesso mi conoscono e non sono più una sorpresa". Così Jasmine Paolini parlando con i media americani a margine del torneo Wta 1000 di Miami. "Mi piacciono questi tornei americani e mi piace questo clima. Indian Wells e Miami sono due tornei speciali, dopo l'Australia già non vedo l'ora di giocare qui. Cosa devo migliorare? Il servizio prima di tutto, ma devo anche adattarmi meglio alle condizioni e fare meno errori, bisogna salire di livello", ha aggiunto.