Pallavolo: Italia femminile arrivata a Rio per la Nations League

La nazionale femminile di pallavolo è sbarcata in Brasile per la prima week di Volleyball Nations League 2025. Le azzurre guidate dal ct Julio Velasco sono atterrate a Rio de Janeiro alle ore 14 (locali) e da domani inizieranno a lavorare in vista dell'esordio nella Pool 2 in programma al Maracanazinho contro gli Usa (4 giugno alle ore 19 italiane). Prima dell'esordio con gli Stati Uniti, martedì 3 giugno alle 13:00 italiane si svolgerà la conferenza stampa di lancio che vedrà la partecipazione di una rappresentante di ciascuna selezione impegnata a Rio de Janeiro. Questa la lista delle 14 azzurre in partenza per Rio de Janeiro. Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro Schiacciatrici: 2. Alice Degradi, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini. Centrali: 11. Anna Danesi (Capitano), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr. Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova, 32. Adu Malual. Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.