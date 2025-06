Tennis: il taiwanese Tseng vince l'Atp Challenger di Vicenza

Il taiwanese Chun-Hsin Tseng ha vinto oggi la 18/ma edizione degli Internazionali Atp Challenger Città di Vicenza, dotato per la prima volta di un montepremi di 100 mila dollari. La 18/ma edizione si è conclusa oggi nel circolo cittadino di contra' della Piarda. Il 23enne atleta cinese di Taipei, testa di serie n. 1 del torneo e numero 94 della classifica mondiale Atp, già vincitore dell'edizione 2024, ha sconfitto nell'atto conclusivo l'austriaco Lukas Neumayer, testa di serie 6, con il punteggio di 6-3 6-4 in 1h e 21' di gioco. Nella serata di ieri il torneo di doppio è stato conquistato dal duo azzurro, formato da Stefano Travaglia e dall'emergente Federico Bondioli, che nella finale ha battuto i danesi August Holmgren e Johannes Ingildsen con un netto 6-2 6-1. Biondoli, classe 2005, che a Vicenza ha conquistato il primo titolo challenger in carriera, era stato eliminato al secondo turno del torneo di singolare proprio da Chun-Hsin Tseng, impostosi per 6-3, 1-6, 6-3, l'unico ad avergli strappato un set nella competizione.